疫病》新北登革熱新增4例 永和也淪陷了

新北市衛生局、環保局派員到登革熱案例居住地周邊噴藥防治。（新北市衛生局提供）

2018-09-08 17:23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今天一口氣新增4例本土登革熱，除了新莊區3例，永和區大同里也出現1名病例；衛生局研判，新莊的3例與之前病例的感染場域有關；永和的病例基因序列仍待比對，尚無法證明感染源。

衛生局指出，新增的4例分別為新莊區海山里58歲男（案28）、中泰里42歲男（案30）、瓊林里74歲男（案31）以及永和區大同里30歲女（案29）；4人在8月31日至9月4日間出現發燒、頭痛、關節痛／骨頭痛等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前都住院中，狀態穩定。

衛生局疫情調查，新莊3病例的活動範圍為新莊區豐年高風險場域，研判感染與該場域有關；案30與先前案26是同事關係，兩人都感染第一型，研判是在工作地的新莊區中和里感染。

永和的新病例在登革熱潛伏期間，活動範圍以永和區住家為主，經實驗室檢驗為第一型，基因序列待實驗室比對。衛生局與環保局已緊急針對病例住家及工作場域進行防治作為，並已針對新莊區中和里及永和區大同里病例周邊民眾進行擴大疫調與採檢送驗，釐清可能的感染來源。

衛生局指出，近期新莊區發生病例多與豐年高風險場域有關，市府除了已針對病例活動範圍採取緊急防治作為，另劃定以中正路、新泰路、環漢路、瓊林路、瓊泰路及中環路約40公頃範圍，於9月10日加強戶外孳生源清除及進行預防性噴消作業；9月9日至9月10日動員針對先前土城區風險12里進行預防性噴消作業。