入秋首波鋒面報到！全台降溫有雨、4縣市大雨特報

氣象局清晨已針對台北、新北、基隆及澎湖發布大雨特報。（資料照）

2018-09-08 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕入秋首波鋒面及東北風今天報到，加上南方有暖溼空氣北抬，台灣附近水氣多，天氣不穩定，各地轉為雲多有雨天氣，北部及東北部地區整天下雨時間長，且局部雨勢明顯，需留意大雨、豪雨發生，中南部午後則有較大雨勢發生機率，氣象局清晨已針對台北、新北、基隆及澎湖發布大雨特報。

今天溫度方面，因雲多下雨，北部及東半部高溫略降，約31度左右，感受涼爽舒適，其他各地則為33度左右，隨北風增強，入夜後天氣也稍轉涼，各地低溫約在24、25度，略有秋涼的感覺。

氣象局提醒，由於東北風增強影響，今天台南以北、基隆北海岸、東半部及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，民眾從事海邊活動請注意安全。至於第22號颱風「山竹」，目前距離台灣仍相當遙遠（4000公里以上），短期內對台灣沒有影響。

氣象局預測，下週四、五因太平洋高壓增強，熱帶系統遠離，屆時整體降雨將減少，除東半部地區及北部山區仍有局部短暫陣雨外，其他各地恢復為午後雷陣雨的天氣型態。

空氣品質方面，今天受降雨洗除作用影響，全台空氣品質普遍較佳；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

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