規定回扣25％！索賄831萬判囚9年 前溪湖鎮長楊宗哲入監

2018-09-07 17:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年65歲的前無黨籍立委楊宗哲，1999、2000年間擔任彰化縣溪湖鎮長時，與鎮代會主席楊長福等人共謀，由公所發包工程的得標廠商，需繳交25％的工程款做為回扣，共索賄831萬餘元，更四審判刑9年確定，今發監執行。

楊宗哲曾任2屆彰化縣縣議員，1998年1月當選溪湖鎮長，當時涉案遭起訴，仍高票連任；2003年一審判刑14年後遭停職，次年他轉戰第6屆區域立委，高票當選，3年後競選連任失利後淡出政壇。

楊宗哲在1997年間以無黨籍身分當選彰化縣溪湖鎮長，與鎮代會主席楊長福會商，找來全部12名代表開會，決定就任後，舉凡公所發包的工程，得標廠商都得繳交25％的工程款，其中5％為楊宗哲取得，另外20％則由鎮代會主席分配給各鎮代及承辦人員。

檢方調查，12名鄉代並分為3組，各自找來廠商承包工程，約定收取回扣，2000年2月總統大選期間，由於多數鎮代支持國民黨，因而決定將半數回扣款項做為輔選活動費用。同時楊宗哲之妻子葉美惠經常以「鎮長夫人」身分，出面向廠商索賄，檢方調查發現，楊宗哲等人共收取831萬餘元回扣。

7日上午除了楊宗哲、楊長福，共10名被告均赴彰化地檢署報到，隨即發監執行。