高雄鐵路地下化今完成履勘 仍規劃10月14日通車

2018-09-07 15:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市區鐵路地下化工程，交通部今日完成履勘作業，履勘小組共列出7項營運前應改善缺失，包含各車站設施、設備標示系統缺失、消防栓箱內滅火器有部分逾期、未提供隧道及地下場站發生事故時，通風機緊急操作程序等，還有美術館、高雄、鳳山、三塊厝個別有些缺失等。只要完成改善並經履勘委員確認後，高雄鐵路地下化就可正式通車，目前交通部仍規劃10月13日晚間台鐵收班後進行軌道切換，10月14日正式通車。

交通部履勘小組分成土建、機電及營運3組進行履勘作業，履勘小組共提出20項改善事項，分別為「營運前須改善事項」7項、「一般注意改善事項」6項及「後續建議改善事項」7項。營運前須改善事項將函請鐵道局及台鐵局，確認辦理完成改善後，報部核准後，就可得通車營運；一般注意改善事項則請鐵道局及台鐵局，持續辦理改善並自行列管，交通部也將持續追蹤改善情形；後續建議改善事項則由兩局及高雄市政府，辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

高雄鐵路地下化分二階段辦理，這次履勘範圍係屬該計畫第一階段鐵路地下化通車工程，北起左營大中二路，南至鳳山建國路大智陸橋西側，全長約15.37公里，沿途共設10座地下化車站，其中左營、高雄、鳳山等3座車站為現有營運車站地下化；內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等7座車站為新增通勤車站。第二階段為通車後地面騰空廊帶復舊，及高雄車站與鳳山車站相關地面工程，將由鐵道局及高雄市政府持續辦理。

履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。這次模擬演練題目是，當列車臨近科工館站時，車廂內發生火災，隧道煙霧瀰漫，看看台鐵局如何處理；交通部表示，相關單位啟動隧道排煙設備、旅客疏散、公車接駁，列車調度等應變機制都做得相當好。

高雄鐵路地下化工程完工啟用後，共可消除7處平交道及16處公路立體交叉，改善地區交通並減少行車事故，有利於都市縫合，串聯鐵路兩側廊帶。