疫病》台中再增1例登革熱 太平新光里群聚感染

2018-09-06 19:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱今天再新增1名確診病例，累計共47人，衛生局指出，目前疫情仍集中於特定熱區，新增是太平區新光里20多歲男性，8月31日發病，住家周邊有已確診的本土個案，研判感染與新光里相關。

台中市全區都是登革熱高風險區，疫情熱區除了大里開心農場、內新市場，也已引發第二波群聚感染，有大里祥興里、太平區新光里累計8例，該里在9月3日加強完成大規模噴藥作業。

衛生局指出，47名登革熱病例中還有5人住院觀察與治療，未發生重症狀況，其餘42人已康復並恢復正常生活，而市府今天再針對開心農場展開第三次大規模噴藥，要阻斷感染源。

由於昨天新增確診病例的60幾歲婦人早在上月15日發病，研判是新光里群聚感染的起源，卻未在第一時間疫調時自以為只是感冒而未坦承，引發隱瞞病情的爭議，衛生局強調，每個人的體質不一樣，有些人感染登革熱時，症狀輕微，甚至不會出現生病症狀。

而感染登革熱的典型症狀是會出現突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，如能及時就醫或治療，絕大多數均能痊癒，請民眾無需恐慌。

衛生局提醒，請民眾積極配合防疫措施，不得拒絕、規避或防礙，情節嚴重者，依《傳染病防治法》最高可罰30萬元。

目前台中市提供登革熱NS1快篩院所數已增加至123家，如有疑似症狀請儘速就醫，相關資訊可至台中市衛生局網站「預防登革熱專區」查詢，或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。