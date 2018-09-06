泡湯嘗山產！台南關子嶺温泉美食節 套票明開賣

2018-09-06 14:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕關子嶺泥漿溫泉列「台灣十大好湯之首」，南市將於9月22日至10月21日盛大展開的「2018台南關子嶺溫泉美食節」活動，今天首波行銷宣傳，明（7）日起開賣的限量套票、風土小旅行及住宿送桶仔雞等3大優惠專案，廣邀民眾來搶好康！

南市觀光旅遊局長王時思表示，今年的套票首次將台灣好行「關故線」（關廟、故宮南院）納入，國立故宮南院南部院區、美雅家具觀光工廠共襄盛舉，讓今年的套票更超值豐富，套票總價值1849元，專案價只要550元，限量500張，前200名訂購者另可獲加碼贈送的龜丹溫泉體驗券1張，往年套票都是－開賣就秒殺！

此外，今年也首次結合台南好玩卡推出與農莊社區合作的龍眼、咖啡體驗遊程，3條路線共6梯次的在地風土旅行，民眾白天可以報名參加這活動限定的一日或半日遊，體驗農村生活以及採果樂趣、品嚐香濃的東山咖啡，接著來到關子嶺泡有著百年歷史的泥漿溫泉，再來一桌滿滿的山產美食饗宴。

副市長張紹源表示，關子嶺最具特色的就是擁有全台唯一的泥漿溫泉，還有讓人聞香而來的在地特色風味餐，包括甕缸雞、桶仔雞、香菇及桂竹筍等山產美食，關子嶺溫泉美食節活動串連東山175咖啡公路，感受全方位的五感體驗。

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