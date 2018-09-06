幫彭佳嶼美照重新按讚！鄭明典籲：讓人認識台灣問題

一張由中央氣象局員工所拍攝的彭佳嶼夜空，成入圍WMO年曆候選名單，但按讚數及留言都被消失。（圖擷自WMO臉書）

2018-09-06 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒，日前將其拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲照片，投稿至世界氣象組織（WMO）明年年曆封面圖片，入圍第二階段名單，不料作品地點從「台灣」被改成「中國台灣」，照片疑被重新上傳，按讚數與留言重置，氣象局副局長鄭明典呼籲網友，再去按一次讚，讓這張好照片出頭，可以使更多人「認識台灣......和台灣的問題」。

世界氣象組織正在進行2019年曆照片徵稿，吸引近千張投稿，其中彭佳嶼氣象站技佐傅譯鋒所拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲，成為第二階段的75張入圍候選名單，不料作品地點竟被擅自更改：氣象局指出，當初投遞作品時，選擇地區是台灣，但世界氣象組織卻未經攝影作者本人同意，擅自更改作品出處，對此相當驚愕與不能接受，已循管道表達強烈不滿，同時要求更正回原始資料。

同時這張照片也疑似被重新上傳，原本留言數破千，卻僅剩幾十筆、按讚數也從逾萬降至200多個，照片網址連結跟當初票選不合，有網友直言，「這張照片是4日再重貼的，然後將日期改成上月29日」，控訴該組織有「說謊」之嫌。

氣象局副局長鄭明典今早在臉書表示：「同事的作品被重新計數，請查一下您的『讚』還在不在，不在就請再按一次。」鄭明典呼籲網友踴躍參與，讓這張好照片能夠脫穎而出，「好讓更多人認識台灣......和台灣的問題」，目前按讚數已重新回升到3000多。

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WMO彭佳嶼照片票選新網址