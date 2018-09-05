明多雲到晴留意午後雷陣雨 北部周末轉涼

中央氣象局表示，明（6）日的天氣與今日相似，中午過後易有午後雷陣雨。（資料照）

2018-09-05 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（6）日上午多雲到晴，但中午過後易有午後雷陣雨，各地紫外線均有高量、過量等級。

氣象局指出，明日天氣與今日相似，各地在中午前高溫仍有32至34度，白天北部溫度介於26度至34度之間、中部溫度介於26度至34度之間、南部溫度介於26度至34度之間、東部溫度介於26度至32度之間、外島溫度介於26度至32度之間。

降雨方面，明日清晨西部仍有局部短暫雨，上午大多為多雲到晴的天氣，午後各地易有午後雷陣雨，降雨範圍可能比今天還多，提醒民眾外出最好攜帶雨具；台灣北部最高降雨機率為30%，中部最高降雨機率為50%，南部最高降雨機率為30%，外島最高降雨機率為20%。

天氣風險公司指出，入秋的第一道鋒面將於週六（8日）下半天接近影響台灣，北部、東北部將會受到鋒面影響明顯轉為濕涼的天氣，早晚低溫有機會下滑到22度至23度，提醒北部民眾留意未來的溫度變化，小心著涼。

環保署對明日的空氣品質作出預測，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區、金門、馬祖均為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

台灣北部明日白天溫度介於26度至34度之間，最高降雨機率為30%。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台各地紫外線都達到高量、過量等級，民眾出門應作好擦防曬油、穿長袖衣物等防曬工作。（圖擷取自中央氣象局）