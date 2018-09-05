竹市社會中心C級柑仔店揭牌 未來每年增服長者2千人次

新竹市長林智間今前往財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心參加「小小照顧服務員代間共融暨C級柑仔店揭牌」記者會。（記者王駿杰攝）

2018-09-05 13:12

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智間今天前往財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心參加「小小照顧服務員代間共融暨C級柑仔店揭牌」記者會，他說，C級柑仔店啟用後，未來將增加照顧20名年長者，每年增加服務2千位年長者人次，未來將持續擴增長照據點，讓照顧服務深入在地。

市長林智堅指出，去年社福中心開始與竹市幼兒園合作，創意推出代間共融團體方案，由孩童擔任小小照服員，藉由與年長者的相處，讓雙方有相互學習、照護的機會，從互動中讓長輩看見孩童天真的微笑與活力，孩童也能培養同理心與服務精神。

政府要做下一代的靠山！林智堅說，他的奶奶開始失智那幾年，也是將奶奶送的社福中心，看見這裡優質的環境與專業的服務，讓她放心許多，也了解到政府對年長者照顧的重要性，因此他積極設立長照據點，在中央挹注逾5千萬元經費下，目前竹市共有2家A級旗艦店、52家B級專賣店與18家C級柑仔店。

林智堅表示，兩年前社服中心從照顧機構升級到A據點，照顧失能失智年長者，此次又再成立C據點，不僅達到預防失能和社會參與的使命，也新增共餐和健康課程，還創下全市首例，邀請同心園幼兒園孩童每週與年長者一起玩遊戲、繪畫、做手工，達到老幼共托的目的。

衛生局代理局長楊清媚表示，C級柑仔店的服務對象含括健康、亞健康、衰弱、失能與失智的長者，服務內容包含社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、臨托喘息服務等。