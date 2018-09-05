性愛成癮的台灣偶像下海拍片？ AV達人揭真相

片商「kawaii*」將女新人角色設定為，一名19歲在台灣出生的性愛成癮偶像吳苑林（ウー・ウォンリン）。（圖擷取自PLAY NO.1）

2018-09-05 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本AV界刮起一股「台灣風」，將女優新人的角色設定為台灣人，一部主打「台灣出生的偶像」的片子在4月發行，這位名為吳苑林（ウー・ウォンリン）的女優，被設定為每天都要看片自慰的變態台灣偶像，但她的真實身分被AV達人「一劍浣春秋」解開了。

「PLAY NO.1」專欄作家「一劍浣春秋」指出，這部片主打一名性愛中毒的台灣偶像，在日本旅遊時被AV片商釣上，讓她得償所望與AV男優大戰；「一劍浣春秋」說，吳苑林在整部片裡都說中文，雖然講得不是很溜，但他還是聽得懂，而片中從頭到尾都是透過Google翻譯來交流，讓不懂中文的日本影迷信以為真，以為真的是台灣偶像下海。

「一劍浣春秋」表示，了解AV片商的作業流程就知道，大型片商不太可能去外頭找女優，都是由事務所提供女優來合作，「一劍浣春秋」從經紀公司找尋蛛絲馬跡，終於找到吳苑林的真實身分，她另一個藝名為「千乃愛佳」，雖然沒有標註是否為台灣人，不過從她另一部作品中狂說日文的情況下，應該不是第一次造訪日本的台灣人。

不過這位女優喬裝台灣偶像拍片似乎是她AV生涯的最高點，之後就沒有其單獨演出的作品出現，「一劍浣春秋」認為，她講英文和中文真的不差，希望可以善用自己的語言才華，未來在AV界闖出一番事業。