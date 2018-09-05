幫協尋！「藝遊中壢上河圖」還未開展 「飛羽」不翼而飛…

生態藝術家周靈芝在中壢展區近環北橋創作的「飛羽」作品不翼而飛。（記者李容萍翻攝）

2018-09-05 00:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節今年規劃「慢遊富岡」、「藝遊中壢上河圖」、「水young青塘園」三大展區，14日至30日登場在即，由生態藝術家周靈芝與在地老街溪河川巡守隊在中壢展區近環北橋小公園路口共同創作的「飛羽」作品，8隻具可愛意象的白鷺鷥，才完成2天4日竟然不翼而飛，讓創作團隊錯愕、傻眼，除了報警，也上網協尋，希望飛羽可以飛回原來的小土丘上，讓更多人可以欣賞它的美！

周靈芝上午得知作品「飛羽」不見了，急得自我解嘲說，可能作品太可愛、精緻，所以「被默默地收藏了」！這件「水的密碼」藝術創作是由「飛羽」、「魚兒回來了」、「植物球」等作品組成，「飛羽」是利用鐵雕塑做框架，再用布繃出白鷺鷥展翅、飛翔、覓食等動作，雖然材料費用不高，畢竟是共同創作的心血，如果「飛羽」無法飛回來，她打算在原址擺設原作品的放大照片，藉此機會教育，同時傳達藝術創作無價的理念。

桃園地景藝術節活動期間，市府文化局均有投保公共意外險和藝術品的保險，布展期間作品的安全維護問題，甚至作品鬧失竊，文化局很無奈，考量布展期間尚無法投保，在展期登場前會在作品四周拉警戒線和貼上告示，呼籲民眾勿隨意觸摸與攜回，同時也請警方加強巡邏以保護作品的安全。

「藝遊中壢上河圖展區」是以「以人為本、土地為基石、常民歷史」為核心作為中壢藝術行動的主軸，邀集14組國內外藝術創作者，與在地16組中壢社群組織、學校及3500名民眾共同參與，創作材料採用回收的環保材質，例如回收塑膠袋、二手回收衣服、回收木材、馬路標線剩料、剩餘布邊、剩餘衣料、鈕扣、稻草等，希望與中壢在地社群共同反思如何保護我們的環境。