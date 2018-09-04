電熱式菸品妾身未明 海關連續查扣堆滿倉

2018-09-04 20:07

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北關日前查獲4名旅客攜帶未申報日本電熱式菸草320條及加熱器4組闖關，沒想到隔兩天其中一人又夾帶80條為海關攔查，財政部有稅則但苦於法令認定，只能扣押存放，目前桃園機場海關自106年至今年8月底，已經暫扣該類電熱式菸草多達5千多條。

關員私下表示，海關就是依照規定查緝，電熱式菸品既不屬於合法輸入的菸草、捲煙及雪茄，也不屬於其他菸品，讓他們只能暫時查扣，也不能開罰或沒入，滿坑滿谷未驗明正身的「香菸」，已造成很大的困擾，他們也擔心這些「香菸」未來要如何處理善後。

關務署台北關一年內連續查獲旅客攜帶大量電熱式菸品闖關入境，因電熱式菸品歸類是否為「菸品」至今身份未明，只能暫時扣留在倉庫，無法執行後續沒入、處罰或退運等程序，不僅旅客抱怨連連，海關倉庫也爆量。

菸品歸類大致區分為傳統燃燒式捲菸、使用電子菸油的電子菸、使用改良式菸草的電熱式菸品等3大類。入境旅客攜帶傳統燃燒式捲菸與雪茄、菸絲等3項菸品，海關都有基本的數量限制，超量被查獲海關除了沒入，如果沒有申報還要處以罰鍰；使用電子菸油的電子菸已經歸類於菸害防制法的其他菸品，不論數量多少旅客都不得攜帶入境，法令非常明確。

電熱式菸品各廠牌推出的產品不同，大致上由加熱器及改良式菸品組成，但是否歸類於菸品？是否會對身體造成危害？衛福部國健署、食藥署等多個單位，目前仍無明確規範，也造成海關處理上的困擾。

根據台北關統計，從106年到今年8月底止，台北關共查獲147件電熱式菸品闖關入境案件，總共查獲5082條電熱式菸品，數量龐大，尤其以今年以來，查獲數量節節攀升。

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