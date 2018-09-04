克服心臟疾病！獨輪車少年出征世界賽 豪奪3金2銀

劉佳穎（右二）於日前拿下UNICON 19 世界獨輪車錦標賽三金二銀，與母親楊曉媛（左一）、教練羅吉君（左二）接受苗栗市長邱炳坤（右一）表揚。（記者彭健禮攝）

2018-09-04 18:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市14歲少年劉佳穎患有先天性心臟疾病，但他不向病痛妥協，練就獨輪車好功夫，日前首度出國參加在韓國舉辦的第19屆世界獨輪車錦標賽，奪下分齡組個人3金2銀的優異成績；苗栗市長邱炳坤今天接見表揚，頒贈6000元獎金鼓勵，讚許他是「台灣的驕傲、苗栗的驕傲！」

就讀後龍鎮新港國中小國中3年級的劉佳穎，有心臟先天性主動脈閉鎖不全及逆流，無法從事太過劇烈的運動，但他國小5年級時，見班導師羅吉君騎著獨輪車「十分帥氣」，於是跟著羅吉君學習。羅吉君也發現佳穎對於獨輪車「有過人的毅力」，傾囊相授。

但劉佳穎怕母親楊曉媛擔心，起初瞞著媽媽偷偷學，即便跌得淤青擦傷，也隱忍不說，讓楊曉媛一度懷疑兒子「是不是在學校與同學發生衝突？」直到有一回，楊曉媛提早下班到學校接兒子，發現兒子在練習獨輪車，才恍然大悟。

楊曉媛說，練習獨輪車不容易，跌倒是家常便飯，雖然不捨，但每每見到佳穎「跌倒了，就爬起來再試」，讓她深切感受到孩子對獨輪車的堅持，而且醫師也評估佳穎的身體可以，因此她全力支持兒子。

世界獨輪車錦標賽於7月30日到8月10日在韓國安山舉行，共有30多國、2400多名選手參賽，台灣有141名選手參加；劉佳穎是唯一來自苗栗縣的選手，也是他首度出國比賽，拿下14歲組的軌道、跳遠、下坡賽項目3面金牌，及跳高、越野障礙賽的2面銀牌，是該組最佳選手。

對於獲獎，劉佳穎感謝教練的耐心指導與媽媽的全力支持；他說，練習的過程很辛苦，但能夠逐一挑戰、克服，「很有成就感」，身體狀況也因練習獨輪車更好，他會持續精進，未來希望成為獨輪車教練，推廣這項運動。

羅吉君說，獨輪車可以訓練孩子的平衡感、專注度及挫折容忍度，但目前在縣內尚不普及，也缺乏合適的練習場地，希望縣府能支持推廣。