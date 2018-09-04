在300年聚落上課！ 永貞國小結合蘆竹湳打造教學場域

永貞國小與蘆竹湳社區合作，推出各式別具特色的體驗課程。（記者鄭名翔攝）

2018-09-04 12:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕迎接新學期，上課不一定得在教室裡！苗栗縣頭份市永貞國小利用學校周邊社區環境，將一路之遙、有300年歷史的蘆竹湳傳統聚落當作教學場域，校方與聚落經營團隊合作，安排各式獨家的體驗課程，讓400多名師生可以走入社區，參與藝術活動、認識保存良好的閩南、客家歷史，形塑「接地氣」的教學場域。

蘆竹湳社區保留53座傳統三合院，是苗栗少見保存完整的老屋聚落，在苗栗縣傳統聚落文化協會的推廣營運下，包含製作六合窯、傳統農具的老技藝得以被保存，逢年過節時更會舉辦許多早期節慶活動，如元宵節提蘿蔔燈、端午節打石戰等，吸引許多遊客。

緊鄰社區的永貞國小相中社區豐富的藝文、歷史資源，經常帶著學童到社區內「校外教學」，從聚落傳統信仰、生活習慣到建築特色，讓小朋友在不同季節、節慶，體驗更多有趣事物。學童們也從做中學認識在地文化，並近距離欣賞駐村藝術家創作。

校長柯淑瓊表示，學校社區化能將教學場域延伸，開拓學生視野及學習興趣。

苗栗縣傳統聚落協會現也正申請環境教學場域認證，未來有需要的學校，都可以依照課程需求，安排師生到蘆竹湳進行課程，新學期也將安排藝術家駐村創作課程，讓小朋友體驗藝術創作。

孩子們走進老社區，體驗傳統童玩。（記者鄭名翔攝）