罕見！熊鷹獵捕山羌畫面曝光 鳥友驚嘆「吉霸分」

熊鷹獵捕山羌的珍貴畫面。（鳥友張祐誠提供）

2018-09-04 09:44

〔記者蔡文居／台南報導〕被列為一級保育類動物的熊鷹，在野外難得一見，傳說牠會獵捕台灣獼猴、山羌，但少有人目擊過。鳥友張祐誠昨天（9月3日）在大雪山林道意外撞見熊鷹捕捉山羌，而且還拍下難得一見的珍貴畫面，消息傳出，鳥友驚嘆不已，大讚「吉霸分」。

拍鳥俱樂部社員張祐誠，從事野鳥攝影有7、8年，他獨鍾拍攝台灣猛禽，尤其以大型的林鵰和熊鷹為主，他前後花了6年的時間，終於捕捉到傳說中熊鷹獵捕山羌的畫面。

張祐誠說，他目前算半退休狀態，空閒時經常前往大雪山林道拍攝猛禽，昨天上午10點多，在大雪山林道21公里處，意外發現遠方1隻熊鷹捕捉1隻山羌，從天空而下，飛行速度非常快，當時他未設定連拍，按下快門只拍到1張，短短只有2、3秒的時間，熊鷹便消失在山谷中，根本來不及拍下第2張。

台南市拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，熊鷹是台灣體型最壯碩，也是最重的猛禽，主要棲息於台灣中低海拔闊葉林，屬於瀕臨絕種的一級保育類野生動物，身長約63至80公分，雙翼展開可達140至165公分，會獵捕飛鼠、藍腹鷳、爬蟲類、小型哺乳類動物，甚至獵捕台灣獮猴、山羌也時有所聞，但能目擊拍到畫面者少之又少。

黃蜀婷說，社員張祐誠昨晚在群組分享他拍到精彩的畫面，鳥友驚嘆不已，稱讚是難得一見的美拍，大讚這畫面「吉霸分」，還有人開玩笑說，「可以列入金氏紀錄了」。