澎湖東海玄武岩保留區賞燕鷗 驚見海豚成群嬉戲

澎湖東海出現成群海豚嬉戲，讓遊客大為驚艷。（戀夏遊艇提供）

2018-09-03 18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東海為玄武岩自然保留區，由於無人為干擾，成為近年來燕鷗聚集繁衍棲息之所，逐漸發展賞燕鷗生態觀光之旅，新近除了燕鷗成群飛舞之美外，更出現海豚成群在海面上追逐嬉戲的奇景，讓遊客大為驚豔。

經營東海生態之旅的戀夏遊艇2日載送54名遊客由白沙鄉岐頭出發，前往鳥嶼、雞善嶼一帶欣賞澎湖柱狀玄武岩壯觀風光，突然海面上出現10來隻調皮的海豚，在海中追逐嬉戲，船上遊客立即拿出手機拍照，捕捉這群海上嬌客蹤影，初步研判為瓶鼻海豚家族，為了追逐魚群而出現在澎湖海域。

根據資料顯示，台灣洄游的鯨豚以東部海岸比較多，群體多樣且數量大，離島澎湖則是要等到11月以後，土魠魚現蹤時海豚才會跟著聚集覓食，早年沙港村民曾因捕捉海豚遭到國際汙名化，但近年來環保意識抬頭後，海豚已列入保育類動物，澎湖漁民大都能守法不會捕捉。

旅遊業者表示，東海觀光主要以欣賞無人島風光、餵食海鳥、水上活動為主，不過9月看到海豚還是第一次，算是政府保育有成，希望澎湖也能像宜花東一樣，讓觀賞海豚成為地方的觀光財。

前澎湖水族館長蔡萬生表示，一般海豚都是冬季盛產土魠魚時才會在澎湖海域現蹤，東海出現的海豚群可能是為了覓食才會游到這裡，遊客能親眼目睹真的是一大驚奇之旅。