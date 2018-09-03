中科陸橋機車專用道易淹水 中市府5日起施工改善

2018-09-03 13:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區中科陸橋是往返中部科學園區的重要連絡橋樑之一，機車專用道因僅設計集水井1座，豪大雨時常淹水。台中市政府建設局5日起至9月30日將進行中科陸橋機車專用道排水改善工程，施工期間專用道保留1.5公尺寬度供機車慢行，建設局提醒騎士應依現場交維管制行駛。

建設局長黃玉霖指出，中科陸橋座落於中科路及廣福路等重要路口，並跨越筏子溪，是市民及中科園區往返的重要連絡橋樑梁之一，2009年10月完工，全長280公尺，橋寬50公尺。由於高鐵橋下以西的機車專用道單側僅設計集水井1座，豪大雨常導致宣洩不及，路面積水嚴重。

為改善中科陸橋機車道排水問題，建設局將優先設置排水溝及橫向截水設施，加強路面排水能力，豪大雨預警期間也將加強巡檢，保持側溝格柵排水順暢，降低積淹水發生，工程將自5日至30日每天上午9時到下午4時進行。

建設局說明，因中科路設有快慢分隔島（快車道禁行機車），而機車專用道寬度3.2公尺，考量機車騎士通行安全，專用道在施工期間仍保留1.5公尺寬度供機車慢行，且工區前方重要路口將懸掛告示牌，施工區段前方也會派遣義交及工程人員提前指示慢行，或引導用路者提前停駐。

為疏導該路段尖峰時間車流，市府也規劃替代路線，機車族可由中科路繞行筏子溪北側防汛道路出入，減少交通壅塞情形。

此外，建設局7月底已完成龍井區向上路七段中興橋機車道積水改善，該橋自2007年竣工至今，排水管內因堵塞大量土砂垃圾，已11年無拆管清淤，雨天時積水嚴重，嚴重影響行車安全，經施工改善後，歷經日前連日豪雨，已有效發揮排水功能。