竹市義消集訓力拼全國八連霸 市長林智堅慰問打氣

竹市義消集訓力拼全國八連霸！（消防局提供）

2018-09-02 19:29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕力拼全國義消競技大賽八連霸的竹市義消，今天下午在香山綜合體育場辦理成果驗收，展示負重救生、消防衣著裝、基本繩結及小幫浦射水等4競賽項目，市長林智堅及總隊長鄭宏輝特地到場驗收，驚豔的實測成績讓新竹市長林智堅十分滿意，同時也送上加菜金，預祝竹市義消再創佳績，爭取八連霸殊榮。

每2年辦理一次的全國消防及義消競技大賽，將於10月20日在南投縣內政部消防署訓練中心體育場舉辦，竹市義消總隊從4月開始進行選手選拔及訓練，6月起展開集訓，分3階段密集訓練，第1階段（4月起至5月，每週至少訓練1次）、第2階段（6月起至7月，每週至少訓練2次），第3階段（8月起至競賽前一週止，每週至少訓練3次），各項競賽負責人、教練、管理及選手皆盡心盡力，犧牲晚上或假日參訓，付出精神令人欽佩。

林智堅驗收完四大項目，讚嘆竹市義消拿下七連霸好成績「絕非偶然」，因為義消犧牲工作、事業、家庭，為救災工作投入無比熱情精神，對比賽同樣全力以赴，盡全力維護義消團隊的榮譽，期盼義消們持續努力，展現優良的訓練成果，爭取總冠軍八連霸的殊榮。

林智堅代表市民感謝辛苦的義消夥伴，強調新竹市的義消人數，在全國不含離島19個縣市中，人數是最少的，卻能締造七連霸佳績，甚在在下班看電視的時候，都不忘和同仁一起練習打繩結，靠著不斷不斷的練習，對於今年全國消防及義消競技大賽總冠軍，林智堅有「百分之百的信心」，同時也感謝各大隊長的辛苦督導及婦女宣導大隊在場邊的熱情加油，順利協助義消奪下最亮眼成績。