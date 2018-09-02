高市森林城市願景論壇登場 20公民團體訴求高雄朝森林城市邁進

2018-09-02 15:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕20個公民團體今齊聚高市森林城市願景論壇，探討對於城市生態、樹木維護的研究與建議，吸引許多關心生活環境的民眾參與，與會團體提出森林城市九大目標，訴求高雄城市發展應朝森林城市邁進、要讓林蔭不斷倍增。

九大目標為城市生態化、提升樹冠覆蓋率、提升綠覆率、公園水泥設施減量、樹木修剪專業性、樹木根系生長空間保障、保護既有樹木資產、提升生態與樹木照顧體系的專業與位階、仿效台北成立公園處。

論壇由高市議會氣候變遷小組主辦，昨在高市議會召開，協辦團體包括荒野保護協會、高市野鳥學會、高市愛種樹協會、台灣都市林健康美化協會、高雄愛樹人、地球公民基金會、高市綠色協會、高市港都社區大學、台灣環境教育協會、台灣濕地保護聯盟、高市柴山會、台灣親子共學教育促進會南區共學中心、高市公民監督公僕聯盟、高市教師職業工會、中華民國坤志慈善會、高市蝙蝠保育學會、要健康婆婆媽媽高雄團、高雄健康空氣行動聯盟、佐佐木護樹、三崁店守護聯盟。

此外，主辦單位也邀請高市工務局與農業局、台北市工務局參與，分享城市綠化心得。

高市議會氣候變遷小組、市議員張豐藤與吳益政表示，國外許多城市都將樹冠覆蓋面積與綠覆率提升，當作城市重點綠化政策，高市沒有理由不往此方向發展，盼透過公民團體腦力激盪，推動高雄朝森林城市方向邁進。