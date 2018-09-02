新竹市國際日異國市集 外籍朋友帶來動人故事

跨國聯姻的阮氏夫婦愛上新竹市。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-02 14:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「新竹生活節」不僅讓旅居新竹市的外籍朋友前往尋覓家鄉味，也吸引民眾「朝聖」，不少國際客因求學、工作或愛情，離鄉背井在新竹市落地生根、成家立業，在這段築夢風城的旅程中，濃濃人情味加上市府打造的幸福工程，成為他們愛上新竹市的理由，甚至以身為新竹市民為榮，在國際日異國市集分享彼此動人故事。

在竹市定居超過10年的阮氏夫婦是跨國婚姻，先生阮明文來自泰國、太太則是越南人，2006年因工作緣故在玻璃公司結識，愛情長跑4年後修成正果。如今夫婦倆是標準的「斜槓族」，除白天皆在新竹科學園區工作外，下班後還自行創業「越泰料理」，阮明文與朋友合夥開泰拳館，身兼教練一職，成為熱愛格鬥技的市民最佳去處。

阮明文表示，到異鄉生活會遇到不少挫折，幸好有善良的新竹市民，協助度過許多難關，且新竹市不僅天災少、生活機能方便，鄰近郊外景點也多，假日有許多休憩選擇。阮氏梅也指出，以前新竹市很多荒地，但過去四年改變很多，不只建置公園，鄰近海邊的南寮漁港也彷彿煥然一新，生活空間變得較溫暖，「令人想永遠住在這裡」。

來自中美洲宏都拉斯的妮妮到新竹市生活已近3年，當初是因學中文來到清華大學，沒想到一待，從此愛上新竹市。「如果你問我，我會說我的家在新竹市」妮妮堅定地說，一來台灣就感受到新竹人的活力與熱情，結交許多知心好友，甚至連便利超商老闆都認得她。由於熱愛料理的關係，在新竹市發現不少口袋愛店，深深被在地美食吸引，每每從外地回到新竹市，都有回到家的感覺。

畢業後的妮妮開始投入網路創業，結合烹飪興趣，將家鄉的味道帶到風城，自創宏都拉斯式糕點網路店鋪，透過社群網路經營，已吸引不少喜愛異國料理的粉絲關注，傳達宏都拉斯料理的原汁原味。

東門市場近日有間西班牙餐酒館亮相，餐廳外觀繽紛且料理道地，頗受年輕人好評，老闆之一的風卡薩，太太是新竹市在地人，夫妻育有可愛的3歲兒子，是在加拿大溫哥華念語言學校結識太太、墜入愛河，隔年即「為愛奔千里」遠赴太平洋另一端的台灣，正式成為「台灣女婿」。「來到太太的故鄉南寮後就被深深吸引！」風卡薩表示，相較喧囂壅擠的市中心，較偏愛海邊開闊的生活空間，而新竹市唯一的南寮漁港，恰好符合這樣的居住條件，至今已定居2年，尤其市府今年打造親子沙灘、魚鱗天梯等新設施，更提供週末帶兒子出外遊憩的好去處。