各地慎防午後雷陣雨 週二起水氣漸增天氣不穩

今日各地大多為多雲到晴的天氣，午後在各地山區、山區附近平地及大台北盆地內仍容易出現短暫雷陣雨。（資料照）

2018-09-02 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多為多雲到晴的天氣，午後在各地山區、山區附近平地及大台北盆地內仍容易出現短暫雷陣雨；溫度方面清晨各地低溫約24到26度，而白天高溫則約31至33度。

今日環境條件仍適合午後雷雨發展，各地山區及近山區盆地都要特別注意，民眾至山區活動時須留意天氣變化，而今日清晨至上午，中南部沿海也有機會降下局部短暫陣雨。

今日空氣品質部分，西半部地區清晨及晚間風速偏弱，指標污染物以細懸浮微粒為主，北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級，北部午後光化學反應可能生成高濃度臭氧；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週一（3日）各地大多為多雲到晴天氣，環境條件更加穩定，午後雷雨範圍及量值減少，偏向在各地山區，清晨至上午中南部沿海地區仍有局部短暫陣雨。週二、週三（4日、5日）隨著水氣漸增、西南風稍增強，南部除清晨上午外，其他時間也有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地方雖然大致仍維持多雲的天氣，不過環境漸趨不穩定，平地出現午後雷雨的機率提升。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 25 ~ 32 26 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）