竹南頻傳空污 塑膠回收廠罰10萬勒令停工

2018-08-31 20:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮常有許多民眾反映空氣飄臭，不堪其擾，且之前屢屢傳來塑膠味擾人。苗栗縣環保局獲報後發現，位於竹南鎮天祥路的一間塑膠回收工廠利鑫事業有限公司未取得空污許可證，便逕行設置與操作排放廢氣，先處十萬元罰鍰並勒令停工。

苗栗縣政府環保局空氣品質及噪音管制科表示，因附近國中、國小學區常有刺鼻塑膠味道，讓居民快要受不了，影響範圍遍及山佳里、龍山里、佳興里、聖福里等區域，時間多在深夜至凌晨期間。

經過追查後，苗栗縣環保局鎖定利鑫事業有限公司，前往稽查發現利鑫事業有限公司外觀宛如一般資源回收廠，但實際上從事塑膠回收工作後再製。

但再製過程中，工廠利用熱熔融將回收的塑膠，透過破碎、熱熔、成型、切斷等程序變成塑膠粒子，不過該工廠因未採取活性碳過濾或是水洗法洗淨，導致塑膠味外洩，造成居民困擾。由於該工廠為初犯，先開罰十萬元並要求於取得空污許可證前停工。

苗栗縣政府環保局空氣品質及噪音管制科指出，一般而言工廠必須向環保局申請空污許可證，並詳列產量、製程與處理廢棄的對應設備，通過核准後才能取得空污許可證，但該工廠未取得許可證，又便宜行事造成汙染。環保局強調，之後仍會不定期前往稽查。