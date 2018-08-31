中南部縣市水患嚴重 賴清德籲踴躍捐款

2018-08-31 12:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德今天出席內政部績優宗教團體表揚大會，肯定宗教團體在台灣發生重大災難時，發揮撫慰人心、慷慨解囊的精神，針對近來中南部水患嚴重，他呼籲各宗教團體踴躍捐款協助。

賴清德今天上午參加在新北市政府多功能集會堂舉辦的宗教團體表揚大會，頒獎給新北市板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺等團體。

賴清德表示，宗教團體在每個角落默默行善，解決社會問題，讓台灣更進步，成為教化社會、安定民心的力量，並推動教育文化、福利服務慈善工作，社會上有許多不為人知的家庭碰到困難，宗教團體都予以協助，也協助地方政府進行偏鄉教育、自殺防治或毒品防治工作。

賴清德說，每當台灣發生重大緊急事件時，宗教團體總是站在第一線慷慨解囊，2年前他擔任台南市長時，地震造成重大傷亡，第一時間除了全國警、義消傾力救災， 宗教團體也到現場給予幫助，使救災工作順利完成，災後各大宗教團體捐助大筆善款，他代表台南市政府向各界致謝。

賴清德談到，最近熱帶低壓帶來豪大雨，近2天台南、嘉義累積雨量超過900毫米，高雄、屏東超過700、800毫米，嘉義沿海一帶民眾淹水最深、淹水最久，他呼籲各大宗教團體發揮愛心、慷慨解囊，捐贈給飽受水患的城市，包括屏東、高雄、台南、雲林、嘉義等縣市，尤其嘉義縣政府相對財政不足，沿海民眾生活較困苦，近來嘉義縣府發起募款工作，懇請各界幫忙。