醫病》8旬嬤腹痛難耐 原來是小腸卡腹股溝疝氣

台中一名80歲陳奶奶出現「腹股溝疝氣」，醫師替她進行「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，以3D人工網膜修補裂開處後恢復健康。（記者陳建志翻攝）

2018-08-30 21:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中80歲陳奶奶近半年來常感到肚子腫脹、想吐，且食慾不振，就醫檢查才發現是小腸卡在腹股溝造成疝氣，老婦人因年紀大，加上擔心農曆7月手術「會被抓走」一度不願手術，經家人苦勸接受「微創腹腔鏡疝氣修補手術」後症狀解除，醫師提醒疝氣造成腸子壞死恐致命，千萬不要輕忽。

亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵今天表示，這名老阿嬤近日因腹痛求診，詢問後告知當年是剖婦產，一度懷疑是腸阻塞，安排電腦斷層檢查，才發現一小截腸子卡在腹股溝，造成「腹股溝疝氣」，因不趕快處理腸子恐壞死，有生命危險，經勸說終於答應接受手術。

羅文鍵表示，為患者進行「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，在肚臍下方打了3個0.5到1公分的小洞，再透過3D人工網膜修補裂開處，術後網膜與體內組織癒合後，會讓腹股溝後壁更堅實避免復發，整個手術約1個半小時，因傷口小，2天後就能出院。

羅文鍵指出，腹股溝疝氣多為人體老化，造成腹股溝結構鬆脫，加上腹內壓上升所致，一般男性較易罹患疝氣，統計發現男女性比例約為9：1，女性通常因懷孕、排便、劇烈運動或體重太重，造成小腸被擠壓而出現「腹股溝疝氣」。

羅文鍵指出，因疝氣不可能自行痊癒，若疝氣囊推不回腹腔內，容易導致腸梗塞、腸壞死等情況，嚴重時恐致命，提醒民眾若出現疝氣症狀要積極透過手術治療，年紀大的患者只要事前接受完整評估、檢查，也不用太擔心出現併發症。

羅文鍵並提醒，年長者因腹部肌肉較鬆弛，若長期搬重物、便祕、長期咳嗽或腹部出力，造成腹部出現膨脹感或鼠蹊部、陰囊有突起，就可能是腹股溝疝氣，一定要緊早就醫檢查治療，早日恢復正常的生活。