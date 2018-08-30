瞄準遠雄！備戰大巨蛋都審 委員紛紛扮軍師獻計

遠雄大巨蛋預計9月20日進入台北市都市設計審議會大會審查，都審會今天舉行大巨蛋案討論會，協助委員進入狀況，該會無邀請遠雄，而僅有都審委員及市府官員到場。（記者鍾泓良攝）

2018-08-30 17:16

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋預計9月20日進入台北市都市設計審議會大會審查，都審會今天舉行大巨蛋案討論會，協助委員進入狀況，會議並未邀請遠雄，僅有都審委員及市府官員到場。而都審委員也頻頻獻計，認為市府應該要先奠定「戰略」、再來擬定「戰術」，避免遠雄有突破口。而也有委員指，針對57輛大客車須於地面層上下客，表明不同意在基地外的路面上下客，應該要比照通案「基地內解決」。而也有委員不排除「部分拆除」，或是在9月20日審議會前「餵」一些消息給媒體，大打資訊戰。

根據台灣建築中心2016年審議結果，大巨蛋的57輛大客車不可「滿載」到地下停車場，而必須在地面層上下客，然而也未明確指出是否於「基地內」上下客。根據遠雄規劃，乘客將會在大巨蛋基地北側的菸廠路下車，並在鄰近忠孝東路的旅館棟旁上車。

都審委員吳杰穎表示，開會是為了討論9月20日審查大巨蛋有哪些戰術要用，但認為市府應先把大戰略確認，認為到時候戰場不只有都審委員在講，交通局、消防局報告也非關鍵。他更說，遠雄很會打烏賊戰，把防火避難審查當成護身符，如果被認定通過建築防火無限上綱到所有災害都行，應精確用詞。

吳杰穎更說，2年前的審議時，當時新聞都是以遠雄為主，建議主席應主動說明，「甚至有些資料我們直接餵給媒體，讓他發新聞稿比較快」，如此跟遠雄才有對稱的資訊管道。

都審委員王俊雄認為，大巨蛋的大客車怎麼可以到基地外解，自己驚訝從來沒聽過這種事情。王俊雄也說，市府及委員對於大巨蛋的容留人數及引進人口清楚認知，否則就成為遠雄的突破點。

都審委員鍾慧諭認為，台建中心決議的大客車在地面層上下客應先確認合不合理，假如合理，政府與民間就應合理提出解決方法。但隨後被王俊雄反駁，直說「建築中心的審查是不是合理，這不甘我們的事」，都審會收到意見就應處理，就算也不合理，也應由遠雄去面對，不認為市府要幫遠雄解決交通問題。

都審委員王价巨則認為，都審會現在都被大巨蛋現在方案綁架，拋出是否有「局部拆除」的可能。都發局長林洲民提醒，拆與不拆是BOT合約所討論內容，不認為都審會應討論。

遠雄：柯P強調不刁難 何來戰術戰略媒體攻防？

遠雄發言人楊舜欽表示，市長柯文哲不斷強調大巨蛋是通案審查，不會刁難。既然是通案，又不會刁難何來戰術戰略？以及媒體攻防？他說，都審有審議規則，我們是一般廠商，不會應付市府的戰略，也不會操作議題，任何一家廠商面對龐大的市府機器，如此綿密的戰術戰略，實在很無力。只能堅持依法依契約、保障權益。