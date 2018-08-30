家屬拒同性伴侶見死者最後一面 禮儀師冒險成全逼哭網友

2018-08-30 01:48

〔即時新聞／綜合報導〕〈不一樣又怎樣〉是知名歌手蔡依林的挺同歌曲，雖然歌曲動聽，但現今仍有不少人無法接受同志的存在，甚至連同志想送伴侶最後一程也不被家屬接受。有自稱從事殯葬業的網友近日就分享自己遇過的案例，眼見女同居人悲傷不已卻還是不斷在附近守候，網友最終選擇冒險讓同居人偷偷見死者最後一面，並稱「如果我這樣會下地獄，甘願呀！」

有自稱從事殯葬業的PTT網友近日在《marvel》板發文指出，之前在工作上曾遇過一名女子自稱是死者的同居人，但兩人在身分證上沒有任何關係，當家屬抵達現場時這名女子更被當成空氣，甚至在死者要被推進冰庫時，也被意有所指的酸說「可以不要有閒雜人等嗎？」雖然網友基於工作要求只能請該名女子離開，但該名女子教養很好，也不讓工作人員為難，默默地就出了冰庫的門口，並希望等家屬離開後再進入，不料死者家屬離開前竟又交代「沒有我們的同意，不准她看遺體，她們什麼關係都沒有！」這番話也讓死者同居人立刻淚如雨下，原PO也只能遵照家屬要求，不讓同居人進入。

不過該名女子雖然被禁止進入冰庫探望死者，但依舊三天兩頭就來一次，甚至曾對著原PO下跪，哭求原PO通融讓女子進入探視，原本原PO依舊堅守工作職責，但他也暗示禮儀師，「你們明天畫完妝以後，就不是我們管了，是你們管，你們又沒有規定，要給他看多久就看多久」、「你們要幫的話記得支開家屬，我是都不管。」

到了死者化妝那天，禮儀師也配合將家屬支開，才讓同居人終於順利見到死者的最後一面。據原PO指出，當天同居人特別精心打扮，並在多日的悲傷後首度展露微笑，在靠近棺木後，同居人開頭第一句話就說：「我終於可以看到妳了，記得這件我們約會買的衣服嗎？」讓原PO聽到當場立刻鼻酸，並立刻到外頭幫忙把風。原PO描述「遠遠的看著這位小姐在棺木前，似乎用盡全部的眼淚來述說他們的相識、相知、相惜。」，雖然這樣做可能讓他們賠上工作，但原PO及禮儀師都認為「如果我這樣會下地獄，甘願呀！」

該文PO出後也引發許多網友關注，紛紛留言說「好催淚，他們也想當家人啊」、「要哭瘋了，兩個相愛的人」，也有人藉機呼籲支持婚姻平權，號召網友一起支持連署，讓婚姻平權公投過關。