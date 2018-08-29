鄭明典建議放環資部 颱洪中心：比去災防中心好

2018-08-29 22:03

〔記者吳欣恬／台北報導〕科技部國家實驗研究院颱風洪水研究中心今年底將併入同屬科技部下的國家災害防救科技中心，中央氣象局副局長鄭明典今天在臉書說，希望颱洪中心可和氣象局一起併入環資部，「氣象科技進步太快，氣象局研發人力的比例要相對增加才跟得上啊」。

對此，颱洪中心主任黃清勇坦言，曾跟科技部長陳良基反映，颱洪中心不宜到災防中心，兩者定位不同，建議是否能等到未來環資部成立環境研究院，將颱洪中心移到環境研究院下設的研究中心，甚至也和環保署長李應元當面談過，李也給予正面回應，但最後陳良基仍急於將颱洪中心裁撤。

黃清勇說，其實和環資部相較，颱洪中心的人員還是比較想待在科技部，因為是單純做長期研究發展，到了環資部，可能需要支援政府任務，配合政府政策做短期因應，不一定能好好做研發工作，「但如果科技部不要颱洪中心，去環資部也好」。

黃清勇說，颱洪中心做的研究包括大氣跟水文，根據環資部的組改規劃，除了氣象局，也會併入經濟部的水利署以及農委會的水保局，就其領域，是應該在環資部，但可能就會變成以支援公務需求為主，不像現在密集跟學界互動，支援學界研發，提供儀器資料等。

黃清勇說也提到，雖然對科技部來說是整併，但目前有關財產處理和人員安排的裁撤計畫書已送董事會，以後颱洪中心就此消失，「是裁撤無誤」。

目前颱洪中心總計53名人員，46人可進入災防中心，但日前徵詢人員意願，只有一半的人願意到災防中心。且裁併後，颱洪中心現有的無人飛機、剖風儀雷達等氣象觀測設備，災防中心都不收，只能留在國研院，以後可能要捐贈給大學系所。往年颱洪中心人員申請科技部研究計畫多達10幾件，今年為裁併作準備，只剩2件，每件研究經費僅數萬元。

黃清勇說，災防中心是後端整合相關預報和預警，並做出因應，不同於颱洪中心在前端進行長期的研究以及新技術的發展，兩者的定位和任務有別，「一個技術要開發3年，災防中心有辦法等嗎？」

前颱洪中心主任、台大大氣系教授李清勝也表示，颱洪中心的定位是支援氣象局、水利署等單位，做出預警預報等結果，再交由災防中心做決策，採取因應措施，因此颱洪中心和災防中心兩邊性質不同，強勢整併問題很大。他已聽說有組長確定前往學校任教，不到災防中心，他非常擔心颱洪中心原有大氣水文研究的優秀人才將就此流失四散。