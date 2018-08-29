她畢業送學校「大」禮 5米寬3米高壁畫

北港高中今年畢業生李宜卉利用2個月暑假完成一幅壁畫送給學校。（記者黃淑莉攝）

2018-08-29 16:59

［記者黃淑莉／雲林報導］今年6月剛從北港高中畢業的李宜卉，利用暑假2個月時間，完成一幅大壁畫送給學校當畢業禮物。

李宜卉國中以前都在中國讀書，高中才回到北港就近讀北港高中，喜歡畫畫但從沒學過畫，參加雲林縣學生美展得過獎，讓學校師長都大吃一驚，大學考上銘傳大學商設系。

李宜卉表示，在北港高中3年與師長、同學間有很多開心回憶，但想到畢業後大家各奔東西，將來再回到學校追尋曾經的足跡恐無處尋，因此想在學校留下更深回憶，所以畫一幅壁畫。

李宜卉的壁畫高約3米、寬5米，第一次畫這麼大的壁畫，構圖的視覺效果與草圖不同，讓她創作一度難以駕馭，多次修改及請教多位美術設計專家意見才完成。

李宜卉表示，家裡養了3隻貓，加上因為要離開北港北上求學，不捨家裡的貓咪，所以壁畫以貓為主角，坐上乘風破浪象徵北港高中學生勇敢面對未來遠航及冒險去追夢，裡面還有北港地標—朝天宮及街景。

為鼓勵李宜卉犧牲2個月暑假假期完成壁畫，北港高中校長傅國樑、北港高中校友會雲林區會長林勝祥今天頒發獎學金感謝，並祝福她未來在設計路上能走出自己的一片天。