08/29 各報重點新聞一覽

2018-08-29 06:10

自由時報

檢視政治獻金資料 中國打壓捐款綠營台商

中國政府對台灣打壓用盡各種手段，最新傳出的方式是開始對台灣公職人員過去申報的政治獻金進行檢視，若被查出有企業捐政治獻金給綠營或中方不認可的公職人員，就被要求比照85度Ｃ模式發表聲明（堅定支持九二共識），目前已有不堪其擾的台商找上綠營人士陳情「求救」，希望尋求因應解決之道。

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亞運 戴資穎摘金 周天成、陳奎儒奪銀

世界球后戴資穎與周天成昨天分別摘下我國亞運史上首面羽球女單金牌及男單銀牌，田徑好手陳奎儒也在男子一百一十公尺跨欄以破全國紀錄佳績奪銀。

台灣代表團累積十三面金牌，追平二○一○年廣州亞運，並列史上第二多，僅次於一九九八年曼谷亞運十九金。

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獄中夫祭8大禁令 不准燙髮 妻訴離判准

余姓男子犯下竊盜等罪入獄，魏姓女友為愛犧牲，堅持嫁給已入獄的余男，且不論風雨每週探監，沒想到坐牢的余男擔心妻子不貞，強頒「終生不准燙頭髮」、「不准打扮」、「不准穿衣領太寬衣服」等八大禁令，逼令妻子服從，魏女氣得訴請離婚休夫，獲法官判准。

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蘋果日報

戴資穎制霸 亞運羽球 台灣參賽56年首金

羽球世界球后戴資穎昨在女子單打決賽完全制霸，毫無懸念直落2宰印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu），為台灣奪下亞運參賽56年來羽球首金，連同周天成也打下男子單打史上首面銀牌，台灣昨在2018印尼雅加達亞運共獲1金2銀3銅，累計13金14銀20銅在45個參賽國金牌數排名第6。

連夜暴漲 高屏161處淹水 防洪標準10年 難敵百年大雨

823水災不到一周，高雄、屏東昨晨又遭暴雨狂炸，高雄市38個行政區有17個、150處淹水，直到傍晚有一處積水未退，屏東也有7鄉鎮、11處積水，昨晚仍有3處未退，兩縣市共161處淹水，民怨沖天，質疑政府治水無效！

聯合報

張景森 ：給泰免簽賺百億 怎算喪權辱國？

我國今年八月才延長泰國免簽優惠，不過，泰國簽證從十月一日外包給私人的簽證中心，每人將加收新台幣四百七十元手續費。外交部昨天表示，爭取簽證互惠待遇原則不變，將等到九月泰方實施辦法公布後，進一步協調。泰國駐台代表通才則說，免簽未必是互惠，泰國也有給他國免簽待遇，卻未獲互惠的情況。

亞運／13金入袋！戴資穎拍出我羽球女單首金

中華代表團雅加達亞運的第十三面金牌沒有等太久，羽球「世界球后」戴資穎昨天在女單金牌戰只花卅六分鐘，直落二拍下印度世界排名第三的里約奧運銀牌辛德胡，除收下里約後的對戰六連勝，更摘下中華羽球隊亞運史上首金。

中國時報

泰簽漲價 旅行公會喊抵制

泰國簽證10月委外辦理需增加費用470元，旅行商業同業公會全國聯合會表示，不排除發動抵制，號召民眾拒絕前往泰國旅遊。

198萬公投連署書塞車 幸福盟跳腳

由下一代幸福聯盟發起的「愛家公投」連署，28日上午正式將198萬2100份連署書送交中選會，但因國民黨日前才送交「反空汙」等三公投案連署書逾145萬份，中選會以行政作業處理不及，拒收「愛家公投」連署書。幸福盟理事長曾獻瑩怒批，中選會「行政疏失、怠惰」，若是因此耽擱了公民權行使，相關責任中選會要負嗎？