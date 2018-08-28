叫人別懷疑體脂肪都囤積在胸部 陳沂：奶大很辛苦

有網友發現過去陳沂曾被問「體脂肪到底都在哪？」，陳則回覆「奶！不要懷疑，奶大很辛苦」。（圖擷取自爆廢公社）

2018-08-28 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人陳沂先前在網路上稱「志願役都是廢物」挨告而在網路爆紅，昨（27）日她在臉書直播中稱「如果不是我長得漂亮，沒人會在意我講的話」，有網友發現過去她曾被問「體脂肪到底都在哪？」，陳則回覆「奶！不要懷疑，奶大很辛苦」。

網友將留言擷圖與照片貼上臉書社團「爆廢公社」，當中能見陳沂穿著背心與緊身褲，在植物前方抓住頭髮，且把頭左偏45度角並微微張開嘴巴，有網友在留言處發問「請問你的體脂肪到底都在哪」，陳沂則答覆「奶！不要懷疑，奶大很辛苦」。

許多網友看見這篇貼文後，都對陳沂感到相當不可置信，紛紛留言指出「我沒有要人身攻擊」、「比例好大」、「我看了什麼」、「在腦裡吧」、「我終於懂那些體脂肪低於4%的人有多麼厲害了」、「我眼睛業障重嗎」、「本日最好笑」、「重點是腦子問題很大」。

嗆志願役廢物被告 陳沂自認漂亮才被注意

網路紅人陳沂批評「大部分志願役都廢物」引發爭議，她昨晚再開直播反擊網友，聲稱是因為自己長得漂亮，才會有人在意她說的話，也強調軍中霸凌是確實存在的事情，好的志願役不必對號入座，她對於先前的發言問心無愧。

陳沂昨天也談到，自己就是靠美貌爆紅的，天天為美貌道歉，沒有其他才華；如果不是她長得漂亮，講這些話沒有人會在意，也不會有人來罵她，因為沒人在乎路人說什麼，等哪天網友有她的美貌，講話才會有人報導。