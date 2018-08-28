南部學校慘遭雨災 教育部：中小學全數後天可如期開學

2018-08-28 17:25

〔記者林曉雲／台北報導〕豪大雨強襲南部傳嚴重災情，全國有532所學校傳出災情，災損金額估計約2.6億元，大部分校舍主要為教室、跑道受損，進水、漏水亟需要清理修繕等，幸無涉建築物安全。教育部目前掌握全國中小學校應可全數如期開學，但因豪雨持續，如有個別學校因交通和或淹水等安全顧慮，在易地開學也有困難的情況下，學校可有擬定補課機制，延後開學的彈性措施。

教育部今天呼籲，請各直轄市、縣市政府協助做好校園恢復工作。教育部葉俊榮部長及國教署邱署長於日前（26日）曾至高雄市及台南市勘災，署長邱乾國今天再赴台南勘災，已提撥4878萬補助款協助縣市政府所轄各校緊急搶修及整修經費，國教署所轄國、私立高級中等學校，也由國教署派員勘查後立即補助，使教學活動能迅速回復正常運作。

教育部今天清查災損學校開學前整備現況，經與各地方政府教育局處確認，豪雨受災學校均能正常開學，未影響教師教學，目前經查嘉義縣過溝國中及龍崗國小校園仍淹水，惟學校刻正緊急抽水，預判應可以讓學生順利到校開學。

教育部表示，水災使部分學校校舍遭受損害，各級學校師長均以無私奉獻的大愛，清查校舍毀損狀況、復原整理教學場地，重新佈置教室，迎接學生開學。校園到處都能發現師長們默默無私奉獻的身影，以提供同學完善教學環境而努力，使學校儘速復原，讓學生安心、家長放心而繼續就學。