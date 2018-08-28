泰簽漲價！泰國駐台代表親上火線說明 「提供高品質服務」

泰國駐台代表通才當場拿出一個裝滿護照的塑膠袋說，這就是現行旅行社代辦送來的護照，「像買魚買菜一樣」，缺乏保障，期盼透過調整措施，提供台灣民眾「品質保證」服務。（記者黃耀徵攝）

2018-08-28 16:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國將新設代辦中心受理服務，但手續費470元引發反彈。泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）今天親自出面說明原委，考量簽證服務品質、泰辦工作量、人潮及安全風險，委託全世界最大的簽證代辦公司VFS Global辦理，未來將全天開放受理簽證申請。通才也當場拿出一個裝滿護照的塑膠袋說，這就是現行旅行社代辦送來的護照，「像買魚買菜一樣」，缺乏保障，期盼透過調整措施，提供台灣民眾「品質保證」服務。

泰國貿易經濟辦事處調整簽證措施，10月起將在台北及高雄各新設一處簽證中心，受理相關作業。簽證中心將全天開放受理，但因將加收手續費470元，外傳簽證費將「漲價」至將近2000元。對此，通才今天在泰國辦事處召開記者會，說明簽證費仍是1200元，並無增加，而一般台灣民眾認為泰簽是1500元，其實是因為加上旅行社代辦的300元。

通才接著說明簽證手續費的關鍵，他拿出一個裝滿護照的塑膠袋說，這就是現行旅行社代辦送來的護照，「像買魚買菜一樣」，缺乏重要證明文件應有的保障，「你是消費者你信任這樣的服務嗎？」他強調，未來委託的簽證中心會將護照雙層封裝，而且每份護照也會有收件編碼以供追蹤，盼透過調整措施，提供台灣民眾「品質保證」服務，畢竟簽證護照是攸關安全的事情，「哪能17年沒有進步呢？」

通才直言，泰辦「就這麼大」，現在每天平均要發放2800本護照簽證，不但相當擁擠，時常被同棟建物其他單位抗議，對泰辦工作人員也是相當大的壓力。他舉例，旺季時甚至曾經一天7000本，職員工作到半夜才能放回家，第二天還是8點來上班，「這是我們工作真實的情形」，盼外界理解、體諒。通才同時指出，泰辦是非正式的大使館，但現在並沒有足夠的安全措施，也是此次調整的考量之一。

泰國簽證中心由VFS Global辦理，VFS Global在全球與60國政府合作，營運2709個簽證中心。通才說，這家公司是全世界最大的簽證代辦，而且自己不做旅遊公司，沒有利益衝突。而簽證代辦是目前各國使館現代化的潮流，是新的服務型態，所以要做這樣的改革。

通才說，他理解旅遊市場的敏感，利潤不高，但是所作所為出於考慮台灣民眾的服務保障，希望提供更好品質的服務，差別是170元。旅行社300元是私人企業，簽證中心委辦也是私人企業，消費者有選擇，這是市場上服務的競爭，1500元變成1970元不是事實，對泰辦也不公平。