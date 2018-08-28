疫病》登革熱疫情拉警報 南投官員走出辦公室防疫

2018-08-28 14:18

〔記者謝介裕／南投報導〕登革熱疫情拉警報，尤其，台中市迄27日止，確定本土型登革熱病例已達20起，令南投縣政府不敢等閒視之，今日副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎、南投市長宋懷琳等人，特別走出辦公室，透過與民眾一起整理戶外容器、清除積水等方式，不但社區環境變乾淨，也達到宣導防治病媒蚊孳生的效果。

據南投縣衛生局資料，今年1至7月，縣內目前登革熱確定病例有3例，雖然都是境外移入，並非本土型登革熱，但還有1件疑似病例，有待進一步化驗，顯示隨著酷熱天氣到來，登革熱疫情已進入高峰期，不容大家輕忽。

今日上午10時許，副縣長陳正昇在衛生局長黃昭郎等人陪同下，特別前往南投市郊軍功社區進行防疫宣導，結果發現1處香蕉園地上充斥各種大小不一的桶子、帆布、紙版等雜物，儼然已成為病媒蚊孳生的溫床，立刻來一場機會教育，僅見官員們一邊說明、一邊帶領民眾一起動手將積水倒掉，隨後將容器清洗乾淨並倒置，避免潛藏病媒孳生源，進而降低感染登革熱的風險。

陳正昇說，儲水容器平時應確實加蓋或覆蓋細紗網，並注意蓋子不得積水，細紗網需拉平，不得下垂於水中，若容器形狀不適合加蓋或覆蓋細紗網，可採用生物防治方式，如食蚊魚或捕食性橈族類（劍水蚤），進行蚊幼蟲防治，呼籲大家將居家周邊易成為病媒蚊孳生源的容器與場所進行清理，共為防治疫情盡分心力。

反之，民眾若不配合清理容器、積水等防疫工作，衛生局可依傳染病防治法處3000元到1萬5000元的罰鍰；拒絕噴藥防治者，罰則更重，可處1萬5000元至30萬元，衛生局雖會以勸導為主，但也提醒大家勿心存僥倖，以免受罰。

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