亞運》射箭混雙複合弓奪金！新竹女兒陳怡瑄令人讚賞！

來自新竹市的選手陳怡瑄在亞運射箭混雙複合弓金牌戰中，打敗南韓，奪得台灣史上混雙複合弓首面金牌。（照片由新竹市政府提供）

2018-08-27 17:52

［記者洪美秀／新竹報導］接續2018雅加達亞運射箭賽男子反曲弓團體賽奪金氣勢，今天下午3點，複合弓混雙組陳怡瑄與潘宇平打敗南韓，拿下我國亞運複合弓混雙史上首金，射箭團隊目前二金一銀，已締造亞運史上最好成績；其中陳怡瑄來自新竹市，市長林智堅肯定陳怡瑄的精采表現，期盼接下來女子複合弓的團體賽事也能再接再厲。

陳怡瑄去年在台北世界大學運動會拿下複合弓女子個人銀牌、混雙摘下銅牌，今年則是首度挑戰亞運，22日以706分打破大會紀錄，過去個人最佳成績則是在國內賽事的703分，雖然女子複合弓團體賽敗給印度隊，只能在28日爭銅牌，但今日混雙一吐怨氣，直奪金牌。

今天的混雙賽事對上宿敵南韓，前兩輪37：37、39：39兩隊緊咬不放，第三輪中華隊射出兩支10分箭，包括一支內10分箭，以38：37率先領先一分，在第四輪前兩箭南韓先是9分、10分，中華隊兩支9分箭，總分又被追平，最後的兩箭南韓10分和8分，中華隊9分、10分，終場就以151：150，一分之差由中華隊拿下勝利。

陳怡瑄說，女子複合弓團體銅牌之戰28日開打，對上曾在世界盃擊敗的伊朗隊，將再接再厲為國爭光。

市長林智堅接獲陳怡瑄獲金牌消息非常開心，他表示，射箭是新竹市驕傲的運動，肯定陳怡瑄為台灣爭光，希望她繼續加油，在28日賽事能一箭一箭穩穩拿下分數，再將獎牌帶回台灣。