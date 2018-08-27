預報高雄白天雨勢最明顯 許立明呼籲保持警戒

2018-08-27 12:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市0822豪雨災害應變中心今早召開第7次工作會議，代理市長許立明表示，今累積雨量可能達200毫米，請各單位及民眾持續保持警戒、即時預警、避災減災；他同時提醒開學在即，相關單位需於開學前完成校園災況巡視及復舊工作，雨後則應預防登革熱問題。

協力團隊簡報指出，受西南氣流影響，今日白天雨勢最明顯，中央氣象局針對高雄地區發布豪雨及強風特報，要隨時留意即時對流發展，民眾不可輕忽，預計明、後天雨勢稍微緩和，29日後天氣將逐漸好轉。

許立明指示，水土保持局已對發布六龜區及茂林區共34條黃色警戒，請確實掌握保全對象，預先撤離並妥為安置，並做好救災整備，掌握最新資訊即時應變，並密切注意土石流警戒資訊，若達警戒值，依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。

他也請水利局隨時調控蓄水機制，視阿公店溪水位調節阿公店水庫放水，以利土庫排水排洪，避免岡山區嘉興、潭底再次淹水；全面巡查各區域排水，檢視是否因前波豪雨造成崩坍或垃圾堵塞而影響排水，也應加強巡視道路側溝及排水箱涵，有雜物立即清疏；大雨造成路面坑洞，應儘速修補和移除倒塌路樹，以免影響安全。

農損部分，受前波降雨及此次西南氣流影響，統計至今天為止，農作損失達1032萬，中央已公告即日起至9月4日止為救助地區，市府除呼籲農民作好田間排水，受損面積達20％請儘速向受災地區公所提出申請。

畜產9場共損失289萬元，斃死畜禽已消毒清運完畢，持續由區公所查報彙整中。