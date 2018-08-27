六都電競賽夢幻對決 中華電信高畫質直播破50萬次點閱

2018-08-27 11:20

〔記者蕭皓文／台北報導〕六都電競爭霸戰，是全台最大的業餘電競賽事，總決賽於8/26在信義區Neo Studio展演館舉行，分別由台北、新北、桃園、台中、台南、高雄各自派出代表隊伍，歷經兩個多月挑戰全國總決賽。氣勢如虹的高雄代表隊「恩母17」，在決賽以壓倒性3：0大勝台中隊「超競」，奪得總冠軍，拿下百萬獎金並感動落淚。

當天還舉辦表演賽，由「亞洲统神」所屬的TFA（台肥暗殺星）隊伍，與退役的世界冠軍隊TPA（台北暗殺星），來場台灣電競史上最夢幻對決

國內的電競選手近年來在國際舞台表現亮眼，為了讓選手和有潛力的玩家有更能發揮的空間，中華電信全程高畫質六都電競爭霸賽，經由MOD快速鍵980「電競專區」，以及Hami Video影音平台，兩個月內突破近50萬次點閱。

中華電信今年首度將電競項目加入「中華電信數位創新應用系列賽」，報名時間從10月8日到11月11日。中華電信總經理謝繼茂表示，將推出校園電競賽，協同台大、政大、台科大等學校，以及電競圈知名實況主及講師舉辦電競講座，擔任玩家的「神隊友」，藉多元的管道培育國內電競人才。

出席六都電競爭霸賽冠軍頒獎的行政院秘書長卓榮泰也表示，政府將於政策、法令上力挺電競，讓電競的熱血持續滾燙，期許在亞運會上能增添台灣之光。

  • 六都爭霸戰，由高雄代表隊「恩母17」奪下總冠軍，他們團隊默契極佳，在決賽以3:0取得壓倒性勝利。（記者方賓照攝）

    六都爭霸戰，由高雄代表隊「恩母17」奪下總冠軍，他們團隊默契極佳，在決賽以3:0取得壓倒性勝利。（記者方賓照攝）

  • TPA台北暗殺星睽違六年再次合體，於六都爭霸戰表演賽中大勝TFA台肥暗殺星，發揮五人身為退役世界冠軍隊的實力。（記者余家緯攝）

    TPA台北暗殺星睽違六年再次合體，於六都爭霸戰表演賽中大勝TFA台肥暗殺星，發揮五人身為退役世界冠軍隊的實力。（記者余家緯攝）

  • 中華電信總經理謝繼茂表示，中華電信透過影音平台MOD、Hami Video轉播賽事，已獲得廣大觀眾喜好，中華電信此次將MOD快速鍵「980」【電競專區】打造成長期專區、不停滯於「六都電競賽」，並將持續加入新的電競賽事，希望透過中華電信MOD的廣大用戶，推廣電子競技這個新生代運動。（記者余家緯攝）

    中華電信總經理謝繼茂表示，中華電信透過影音平台MOD、Hami Video轉播賽事，已獲得廣大觀眾喜好，中華電信此次將MOD快速鍵「980」【電競專區】打造成長期專區、不停滯於「六都電競賽」，並將持續加入新的電競賽事，希望透過中華電信MOD的廣大用戶，推廣電子競技這個新生代運動。（記者余家緯攝）

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