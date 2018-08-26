恆春半島雨勢不斷 墾丁暑假商機重傷恐破億

南灣受天候影響遊客不多。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-26 23:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁這兩年受到大環境及中客銳減影響，觀光景氣不斷滑落，業者們本希望在暑假旺季力挽頹勢，沒想到將近一半時間氣候不穩定，以往搶攻暑假尾巴的業績也被這波豪雨打散，有高檔飯店坦言業績比去年少近千萬，整個墾丁商機損失恐破億，只能期待老天爺儘快恢復好天氣。

恆春鎮25日在豪雨中舉辦豎孤棚大賽，時雨量一度高達80毫米，強大雨勢至昨晚累積約280毫米，台26線香蕉灣路段一度泥流封路，經公路單位連夜緊急在今凌晨搶通，這波雨勢也趕跑許多想出遊的民眾，熱門的南灣及墾丁街上相當冷清。

一家墾丁頂級飯店業者透露，今年住房率勉強維持在85%以上，但為了住房率下殺的套裝行程費用，讓整個暑假營業額減少近千萬元，飯店拉低價格也間接影響中階飯店及民宿訂房，加上暑假開頭及結尾都在連續雨勢下度過，整個恆春半島商機損失絕對破億。

擁有墾丁唯一室內戲水樂園的墾丁福華飯店，則意外收到不少想戲水的遊客，業者表示，本來這一週客滿，因為下雨延期退房約一至兩成，不過室內水世界樂園因此得利，吸引許多不想冒雨到海邊的遊客，整體業績反而上升不少。

根據中央氣象局資料，恆春半島前兩日累積雨量居全台之冠，恆春鎮、滿州及車城雨量都超過200毫米，今天降雨機率仍高達90%，想要看到陽光沙灘比基尼的景象，恐怕得等到暑假結束後。