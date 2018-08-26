西南氣流接力來襲 27日停班、停課看這裡（不斷更新）

2018-08-26 20:11
根據中央氣象局最新觀測資料，今天開始受西南氣流影響，南部及花東地區已有局部大雨甚至豪雨發生。（資料照）
首次上稿 19:17
更新時間 20:11
〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局最新觀測資料，熱帶性低氣壓已於昨（25）日上午登陸福建並減弱，不過今天開始受西南氣流影響，南部及花東地區已有局部大雨甚至豪雨發生，加上午後熱力作用加乘下，要留意瞬間較強降雨，晚上南部地區降雨也將更為明顯。
以下為27日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：尚未宣布。
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
【中部】
台中市：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
東石鄉過溝國中、龍崗國小：明天停止上班、停止上課。
嘉義市：尚未宣布。
【南部】
台南市：尚未宣布。
高雄市：今晚9點宣布。
屏東縣：尚未宣布。
【東部】
宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主