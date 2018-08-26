西南氣流接力來襲 27日停班、停課看這裡（不斷更新）

根據中央氣象局最新觀測資料，今天開始受西南氣流影響，南部及花東地區已有局部大雨甚至豪雨發生。（資料照）

2018-08-26 20:11

首次上稿 19:17
更新時間 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局最新觀測資料，熱帶性低氣壓已於昨（25）日上午登陸福建並減弱，不過今天開始受西南氣流影響，南部及花東地區已有局部大雨甚至豪雨發生，加上午後熱力作用加乘下，要留意瞬間較強降雨，晚上南部地區降雨也將更為明顯。

以下為27日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

【中部】

台中市：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：尚未宣布。
東石鄉過溝國中、龍崗國小：明天停止上班、停止上課。

嘉義市：尚未宣布。

【南部】

台南市：尚未宣布。

高雄市：今晚9點宣布。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主

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