桃園軌道願景館開幕 展示機捷開挖潛盾機

參觀民眾可以搭「桃園號」小火車繞館內一圈。（記者陳昀攝）

2018-08-26 15:04

［記者陳昀／桃園報導］有82年歷史的市定歷史建築「桃園車站舊倉庫群」，桃市府取得台鐵代管同意後，將其整修活化為「桃園軌道願景館」，展示桃園鐵路地下化和捷運系統發展願景，即日起試營運4週，館外廣場還展示國內第一具開放式、曾開挖機場捷運的「實體潛盾機」，館內還規劃多媒體互動遊戲，透過豐富多元的活動認識軌道發展。

桃園軌道願景館佔地1735平方公尺，介紹桃園早期的輕便鐵道、台鐵路線系統等歷史展示，更保留日式時代的桃園驛原型，復刻台灣建築史上極具代表性的和洋折衷式建築實體木造模型；1樓設置歷史區、技術區、願景區和多媒體互動區；2樓設置交通圖書室，能近距離觀賞屋頂的桁架，讓大家透過豐富多元的展示，認識桃園過往今來的軌道發展史。

為了貼近市民，館內設有「軌道玩城市」互動式展區，「積木城市」透過不同形狀的積木擺放，創造出車站、城市及捷運路網，一邊玩一邊認識桃園「三心六線」；「車長體驗」超真實的模擬駕駛，能夠操控列車加速減速，還會遇到強風、大雨、地震3種關卡；「軌道劇院」一群人動一動，共同打造鐵道、車站以及列車，體驗軌道建設過程，館內另設有「桃園號小火車」開放乘坐，能飽覽館內圖文並茂的軌道願景介紹。

桃園市捷運工程局長陳文德表示，試營運期間每天上午10點開放到下午3點，且有「遊館集章」活動，完成任務就能兌換紀念品，歡迎民眾前往參觀。

桃園市長鄭文燦、交通部鐵道局長胡湘麟等人今天都到場參與開幕，鄭文燦說，桃園在中央前瞻基礎建設計畫爭取到2345億元，其中軌道經費1300多億元，已納入計劃的有綠線捷運、機場捷運延伸段和鐵路地下化等工程，機捷A23站9月21日將開工，綠捷土建工程10月將陸續動工、2025年陸續通車。

胡湘麟表示，行政院今年已核定捷運棕線的可行性報告，預計明年完成綜合規劃；鐵路地下化的可行性研究於去（106）年獲行政院核定，目前正在進行綜合規劃；三鶯線八德延伸線及綠線中壢延伸線目前進行可行性報告審議中，鐵道局會盡力協助推動桃園軌道建設。他也說，桃園除了桃園軌道願景館，還有高鐵站旁的高鐵願景館，相信將成為軌道迷朝聖的城市。