人妻喝不到珍奶鬧自殺 爆紅店家今賣光300杯

鹿港天后宮商圈爆紅的手搖杯業者，今天大排長龍。（記者劉曉欣翻攝）

2018-08-26 14:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是為了珍珠奶茶！台中少婦日前因為跟老公到鹿港玩，不肯停車去買知名珍奶給她喝，人妻竟關浴室鬧自殺，最後在警察開導下才合好；而這間茶飲店今天一開店就吸引民眾大排長龍，不到4個小時就賣光300杯珍奶，業者宣布明天要為了補貨「珍珠」，休息一天，後天提早上午7點營業！

這杯爆紅的珍珠奶茶手搖店，位於鹿港天后宮商圈，業者表示，今天的備料水準跟春節期間相同，足足煮了18台斤的「珍珠」，約是300杯珍奶的量，沒想到一開店，幾乎排隊的人都指名要買珍奶，從早上9點開賣到下午1點，就全部賣光光。

業者指出，自家的珍珠都是煮30分鐘，才會軟硬適中，吃起來Q彈，平日珍奶大約每天賣60杯左右，由於今天珍奶大爆量，所有珍珠備料都用光了，為了避免明天消費者專程來買珍奶，決定明天休息一天，明天專程去載貨，後天提早上午7點營業，讓上班族可以上班前就來外帶一杯可以上班喝，不會因為買不到而扼腕。

今天有許多人都專程排隊來買珍奶，有男子說，一早就被老婆叫醒，要他來買傳說中的到珍奶，如果沒出門來買的話，就不讓他睡覺，還好有買到，可以回家給老婆大人了。

有民眾現場排隊喝了一杯「不喝會死」的珍奶，也點頭讚說，珍珠很Q，吃起來很有咬勁，令人回味無窮。

就是這一杯珍奶，讓台中人妻買不到、喝不到就鬧情緒。（記者劉曉欣翻攝）