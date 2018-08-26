唱給世界聽！三地門青葉國小再飛加拿大高唱魯凱族歌謠

青葉國小受邀到加拿大演出，全場熱烈迴響。（青葉國小提供）

2018-08-26 12:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉的青葉國小，推動魯凱族傳統歌舞邁入第15年，去年雀屏中選參加義大利知名的「羅勒托國際聖樂節」演出，今年再受邀到加拿大參加「加拿大台灣文化節」，青葉魯凱歌謠兒童合唱團在今天台灣時間7點30分登場，精彩表演獲得廣大迴響，校方感動表示，原來，魯凱祖先代代傳承的歌謠資產，可以補足多數失能家庭的缺憾，成為偏鄉孩子們打開世界大門的鑰匙。

「加拿大台灣文化節」是加拿大規模最大的中英雙語年度藝文盛會，今年主辦單位精選8個「台灣做得好」的故事，24日至26日在多倫多湖濱中心，9月1日至3日在溫哥華市中心、市立美術館前廣場與周邊劇院藝文中心進行展演，讓世界「看見台灣」，其中青葉國小學童組成的「青葉魯凱歌謠兒童合唱團」，因致力傳承魯凱族母語，唱出部落文化，應邀到加拿大獻唱。

青葉國小校長賴維振說，今年共帶著19名孩子前往加拿大，孩子們打從踏出國土的那一刻起，不斷睜大眼睛探索，盡收國外世界的趣味，英文老師教導的生活對話、社會老師教的人文地理、藝文老師教的建築美學，件件應用、事事體驗，書本上的知識就像活起來一樣。

青葉國小是學生人數僅有40人的迷你小校，學童幾乎都是魯凱族人，學校15年來致力推動樂舞傳唱，一屆傳一屆，至今已連續5年榮獲全國師生鄉土歌謠比賽特優表揚，兩度受邀到國家音樂廳演出，去年錄製的專輯也入圍第28屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯」。

為了站上世界舞台歌唱，青葉學童除了利用課餘時間練習，暑假期間每天都能在校園聽到孩子們的練唱歌聲，擔任歌謠指導老師的唐秀月，則是合唱團幕後重要推手，年復一年在孩子畢業後重新培訓新生，讓族語歌謠印在學童腦海。

賴維振說，他們在展演會場也提供了原住民料理Abai、cinavu等，並有百合花、琉璃珠等傳統手工藝品體驗分享部落文化，他們會繼續帶著孩子把魯凱族歌謠傳唱下去，並衷心期盼學童透過「魯凱歌謠」這把鑰匙，在小學階段有不一樣的學習與啟發。

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