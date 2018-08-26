豪雨特報！午後西南氣流加強 雨彈將再襲中南部

西南氣流強風軸逐漸成形，目前位於台灣以東海面，隨著高壓繼續向西推，西南氣流強風軸也會逐漸往西調整到台灣上空，中南部恐再迎劇烈降雨。（中央氣象局）

2018-08-26 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中南部短暫降雨空檔即將結束，今下午西南氣流加強，晚間起至明天是降雨最劇烈的時刻，氣象局已針對台南以南及花東地區發布豪、大雨特報，民眾需做好防範。

氣象局指出，受西南氣流影響，今日屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、台南、高雄及台東地區有局部大雨發生的機率，由於連日降雨土石鬆軟，山區請慎防坍方及落石，並請避免前往山區活動；低窪地區請慎防淹水。午後中部以北及東半部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，西南氣流強風軸逐漸成形，目前位於台灣以東海面，邊緣已經有稍微影響到屏東、台東等地，預估隨著高壓繼續向西推，西南氣流強風軸也會逐漸往西調整到台灣上空。

吳聖宇指出，晚間開始西南氣流強風軸陸續進入台灣上空，影響會加大，中南部、台東等地降雨預估會明顯增強，有機會出現豪雨等級的降雨，其他地方也會有短暫陣雨，預估明天是西南氣流強風軸影響最大的一天，中南部、東南部持續有豪雨等級降雨發生的機會，民眾需多加注意。

週四（30日）之後才會逐漸脫離西南氣流的影響，轉變為午後雷雨為主的夏季天氣型態。