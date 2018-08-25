台南慘淹 這個社區「治水有感」逃過一劫

後壁新嘉社區和新嘉國小校園（如圖）在這次水災全身而退。（記者楊金城攝）

2018-08-25 22:48

〔記者楊金城／台南報導〕超乎預期的強降雨，慘淹包括後壁區在內的台南市溪北地區，後壁新嘉社區昨天被水圍困成為孤島，庄內竟能積水不多，逃過一劫，在此次豪大雨災害中人員平安。

對比其它受災學校，新嘉社區和新嘉國小全身而退，只有部份低窪地區淹水3、40公分，校長林良駿今天巡視校園後，有感而發說，新嘉社區排水治理和自主防災體系發揮自救功效是這次免於淹水的關鍵，人員各司其職，撤離保全戶、關閉水門，「沒淹水，治水就有感」，感謝社區自主防災志工協助，讓學校及社區居民獲得最溫馨、最及時的照顧，8月27日返校及迎新活動照常舉行。

後壁新嘉里有508戶住家，地勢低漥，且位在八掌溪畔和菁寮排水下游，過去逢大雨必淹，88風災淹的很慘，社區內到處是防災水尺，這次水災逃過一劫的關鍵？

台南市水利局水利行政科長林冠宏說，新嘉里在4年前利用重劃道路時加高路基，建築村落圍堤防護工程，阻隔菁寮排水萬一溢堤時的外水流往庄內，並治理好新嘉蘆竹潭中排、加設水閘門，加上社區自主防災團隊，發揮治水、自主應變之效。

新嘉里長張細雲說，這次八掌溪溢堤所幸遇上道路圍堤未流到新嘉，加上菁寮排水和庄內排水有改善、設抽水站，才讓新嘉逃過一劫。

前天大雨阻斷新嘉對外交通，車輛無法進出，幸好庄內大部分都沒淹水，低漥處約10戶淹水，新嘉國小完全沒淹水，連教室防水閘門也沒用上。

事實上，後壁區新嘉里自主防災團隊成立6年，全庄都是防災高手，連長輩和小學生也有分派任務，家家戶戶分工防災，曾獲得南市自主防災評比特優3年和全國特優。張姓阿公說，攸關庄內的生命財產安全，即使年紀大的庄民也都配合防災體系，「自己的性命自己救」。

新嘉里自主防災團隊分成引導組、整備組、收容組、疏散組、警戒組，遇有淹水警示即啟動防災，廿多戶「保全戶」每戶配備照明、乾糧、電池、醫藥包的「防災背包」，第一線指揮官是里長張細雲，透過無線電派人到連外道菁寮橋等地駐守，拉起警戒線，防止人車冒險通過發生危險，庄內也配備雨量計監控雨量和膠筏救人。