病媒蚊跟南部不一樣！台中台北登革熱 專家提醒防治重點

登革熱病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊，腳上都有黑白相間的花腳紋。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-25 19:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不同於南部，今年罕見在中北部爆發登革熱疫情，家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生指出，台北、台中的病媒蚊是「白線斑蚊」，偏向戶外活動，不同於南部是室內活動的「埃及斑蚊」，台北、台中群聚感染來自於菜園，活動範圍大，加上近日大雨，防治困難，一開始就要控制，不然容易一發不可收拾。

陳錦生指出，今年登革熱疫情與往年大不同，不像往年都在台南、高雄，今年高雄僅1例、台南3年未再現，疫情都集中於台北、台中，主要是中部以已很少發生登革熱，民眾防疫知識不足、容易輕忽，像台中從1995年在東海大學發生10人群聚感染，近20年後未有新病例，一直到現在爆發疫情。

陳錦生說，台灣登革熱病媒蚊主要是白線斑蚊和埃及斑蚊，白線斑蚊偏向戶外活動，會在積水容器、樹洞或是屋頂天溝的積水處產卵，1週就能變成蟲叮咬，白天活動，晚上在樹叢休息，許多菜園沒有灌溉水源，就用桶子接水儲存灌溉，成為孳生源，台中大里的開心農場就是如此成為熱源，病媒蚊指數達到最高的9級，造成群聚感染，引發全市都是登革熱高風險區。

而埃及斑蚊活動偏至室內，分布於嘉義以南，造成台南、高雄的登革熱疫情，家庭中的人一起感染，群聚源頭在跳蚤市場等室內環境，近年南部疫情大幅減少，就是民眾警覺性高，落實清除積水容器等孳生源，政府孳生源調查也很徹底。

陳錦生強調，白線斑蚊一旦染上登革熱，終生就帶毒，可存活兩週至一個月，所以「一定要消滅蚊子」，但近日大雨，噴藥被大雨沖刷，造成防治困難，且群聚感染來自於開心農場，卻散居於各區，全市都要一起防治才行。

陳錦生說，台中疫情已知熱源在開心農場，集中火力噴藥消毒菜園及附近區域病媒蚊，還來得及，噴藥可採速效型與殘留型噴藥雙管齊下，建議樹叢也要噴灑，樹洞要填補，戶內外只要是有積水的容器就可能生蚊子，如花瓶、盆栽、樹洞、屋頂排水溝、雨棚等都要清除，做好「巡、倒、清、刷」。