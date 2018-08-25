疫病》台中登革熱疫情急速增溫 彰化提供免費快篩

2018-08-25 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕值此登革熱爆發高峰期，全台確診病例累計已40例，台中市累計15例，全台之冠，連日來豪雨狂炸中南部，大雨過後恐將加速病媒蚊孳生數量，不少民眾憂心忡忡說，「彰化與台中相同生活圈，台中市已是疫情爆發的高風險區域，難保疫情不會擴散開來，危及彰化？」

因應衛福部疾病管制署最新疫情統計顯示，台中市大里區東昇里「開心農場」，及其周邊地區為此波登革熱疫情爆發的熱點，衛生局擔心疫情失控，高度警戒，今天下午已啟動「開心農場」疫情區域聯防機制。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中彰投為共同生活圈，民眾往來接觸頻繁，為了防範開心農場疫情擴散，縣衛生局啟動疫情區域聯防機制，縣民若於最近1個月內去過台中市大里開心農場，以及其周邊鄰近地區，請進行14天的自主健康管理，在14天內如果出現發燒或出疹者，請儘速就醫或通報彰化縣衛生局或各衛生所，可免費快篩檢驗。

葉彥伯表示，彰化縣今年至今已有11例境外移入登革熱病情，尚無本土性個案發生，登革熱疫情爆發必須兩項要件同時出現，一是出現具傳染性的指標病例，也就是說，登革熱病例出現症狀發病的發病前1天至發病後第5天，血液中存在有登革病毒，此時期稱為病毒血症期，二是病媒蚊密度及孳生源密度高，兩個條件具備時，病媒蚊叮咬登革熱個案，再叮咬其他人造成感染，產生新個案的機會就會增加，如此循環持續產生新個案，才可能造成疫情失控，目前縣內未有疫情失控情況，請民眾不要過度擔心。

環保局廢棄管理科股長蕭家浩說，環保局補助環境衛生用藥給公所，全縣已有346處進行過噴藥消毒，豪雨過後兩週是病媒蚊孳生源繁殖的關鍵期，民眾應掌握「巡、倒、清、刷」4個字的要訣，不讓容器積水，位於有儲存雨水且用來澆水的菜園農場，更要特別留意，大家一起來防疫，杜絕病媒蚊滋生。