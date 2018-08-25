4縣市豪大雨特報 明起西南氣流報到雨連下4天

中央氣象局指出，今天（25日）雨勢減少，但中南部地區仍有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-25 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）雨勢減少，但中南部地區仍有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局於台南市、連江縣發布大雨特報，高雄市、屏東縣發布豪雨特報。

氣象局表示，今天熱帶性低氣壓向西北進行，預估將於中午左右登陸福建中部，逐漸遠離台灣，但受外圍環流雲雨帶影響，中南部地區仍有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地依然有局部大雨或豪雨發生的機率。溫度方面，各地預測約29至32度。

此外，24日晚間在琉球南方海面生成一個熱帶性低氣壓1002百帕，朝向西北移動，時速20公里，氣象局正密切關注其動態。

未來天氣部分，週日至下週三（26日至29日）台灣地區位於低壓帶及受西南氣流影響，仍會為迎風面的中南部及東南部帶來充沛水氣，有豪雨發生的機率，其他地區多雲也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

本報報導，氣象局預報員李孟軒指出，明天開始受到西南氣流影響，全台天氣不穩定，中南部達到豪雨等級，每天將有200到300毫米降雨，估計持續到下週三。

空氣品質部分，受降雨洗除作用影響，空氣品質大致仍佳，離島地區可能受中國沿海微量污染物影響，北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 33 29 ~ 36

氣象局於台南市、連江縣發布大雨特報，高雄市、屏東縣發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）