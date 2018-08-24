桃園慶中元水燈排車遶境 26公尺高超壯觀！

桃園市政府水燈排車，由360盞水燈組成、高26公尺，是這次車陣中最壯觀的。（記者魏瑾筠攝）

2018-08-24 23:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕明天是農曆7月15日中元節，桃園全市各地都有「慶讚中元」活動，桃園區景福宮、蘆竹區五福宮依循往例今天晚間舉辦大型水燈排車遶境、宋江陣、高蹺陣遶境，並放水燈祈福，原本到傍晚都還陰雨綿綿，不料入夜後天氣好轉，兩地都吸引數千位民眾共襄盛舉，場面相當熱鬧。

景福宮及五福宮「慶讚中元」活動都於今天下午6點登場，景福宮遶境隊伍在藝文廣場集結後，沿桃園區中正路、三民路、中山路、南華街、中華路抵達景福宮，車隊經過景福宮時將水燈排高高豎起，向廟內神明行三敬拜禮；五福宮遶境隊伍則在蘆竹區六福路與南山路口集結，沿線經過六福路、南崁路一段、中正路、田心土地正神廟、光明路再返回五福宮，今年人潮更勝以往，為往年之最。

桃園區長張世威表示，今年有9輛水燈排車，包含謝、林、簡、李、吳、黃、徐、司里首及桃園市政府，所有水燈排車行經景福宮時，會將水燈排高高豎起，車陣中最壯觀的是桃園市政府水燈排車，由桃園市政府、桃園市議會、桃園區公所及桃園區里長聯誼會一同敬奉，並由360盞水燈組成、高26公尺，升起時場面壯觀，圍觀民眾不禁驚呼連連，拿起手上相機猛按快門。

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