豪雨狂炸嘉市災情少 網友留言「好樣的」

2018-08-24 20:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中南部受豪雨轟炸，嘉義市今上午一度傳出部分區域積淹水，到晚間積水逐漸消退、未再傳出重大災情，不少網友到嘉義市長涂醒哲臉書按讚，李姓網友留言「每次必淹的嘉義市竟然一路順暢，好樣的市長」，以及林姓網友留言「嘉市淹水情形比高雄台南好多了吧」，給市府鼓勵。

涂醒哲晚間7點半開工作會議，宣布一級災害應變中心降為二級開設，明天是否上班上課，待晚間9點宣布。

涂醒哲表示，今天中午總統蔡英文視訊時關心嘉義市災情，他簡要報告包括凌晨大雨造成部分地區積水、橋樑封閉，不過雨勢轉小後，積水就消退，沒有釀成重大災害，另有嘉義市紅瓦里重慶二街、六街淹水快到膝蓋，因該區鄰近嘉義縣，必須透過嘉義縣排水道排水，將與嘉義縣聯合整治，總統蔡英文也覺得災情相對其他縣市要少，因此視訊時間約3分鐘就結束。

涂醒哲說，根據中央氣象局資料顯示，今天凌晨0點0分到5點50分，嘉義市西區、東區累積雨量是全國的第7與第17高，下午3點又一波強降雨，但一沒下雨，積淹水可以很快消退、讓民眾恢復正常生活，可見治水效果再次通過考驗，包括事前清淤雨水下水道、修剪樹枝防止路樹倒塌、提醒市民勿堵塞側溝，今清晨開設一級災害應變中心後，各單位也很快整備、蒐集資料，將嘉市災害降到最少，還有餘力幫助其他縣市。