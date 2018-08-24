台中市宣布 明天正常上班上課

2018-08-24 20:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今晚宣布，根據中央氣象局預報，台中市明（25）日未達停止上班、停止上課標準，因此，明日台中市照常上班、照常上課；而開放15公尺以上平面道路紅黃線路段及市府管轄的豐原大道陸橋讓市民停車，路邊停車格暫停收費，將實施至明日上午7時。

市府交通局表示，停止上班期間，開放15公尺以上平面道路紅黃線路段及所轄豐原大道陸橋讓市民停車，並暫停路邊停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場收費，將實施至市府宣布恢復照常上班日上午7時止。