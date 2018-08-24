好厲「駭」！拿媽媽汽車做實驗 資安新秀破解中控系統開門

2018-08-24 21:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣資安人才濟濟！教育部推動資安人才培育計畫，推出「台灣好厲駭」計畫，挑選大學、高中職的潛在人才，每年篩選出20、30名菁英，找來業師加持一對一指導，培育成為台灣頂尖的資安新血，其中，有學生還沒畢業就因優秀表現被業界挖角，也有新秀直接拿媽媽的汽車來實驗，突破汽車中控系統，成功開、關門，也成為絕佳教學案例。

成功大學電通研究所碩一升碩二學生林殿智說，自己曾跟媽媽借車研究，因為現在車子多搭載中控系統canbus，免鑰匙就能開門、啟動，但其中恐有資安風險，透過模擬駭客入侵，複製了媽媽汽車開門、關門的封包資訊，重新發送後，直接在免鑰匙情況下打開，從而顯示汽車防盜系統必須硬體、軟體都兼具，「幸好媽媽車子沒被弄壞！」

計畫主持人、台灣科技大學資管系特聘教授吳宗成說，這項計畫是為了改變資安教學，引入業師來針對有潛力的學生進行一對一指導，也搭建起各校師資交流平台，並引入實際動手操作，好讓台灣資安新秀擺脫「人手」的框架，邁向「人才」甚至成為一號「人物」。

台科大資工所碩二生羅昱賢即將畢業，他說，自己當初想累積資安界的技術與人脈，因此加入計畫，透過一對一的導師指導，資安的困難在於「平常沒想到」，但經由業師指導，得到「明燈」提點而有所突破，後來也加入奧義智慧科技，經由面試成為正式員工。

教育部說，透過經費從104年跨校推動資安人才培育，至今已辦3屆，包含新型態資安暑期課程（AIS3）及「台灣好厲駭」計畫等等，除了暑假有1週密集訓練，更從中篩選20到30名具有潛力的學生，由各大學教授、企業知名資安業師等共同指導、培訓1年，如今漸有成效，例如去年就有跨校學生組隊參加全球駭客攻防大賽（DEFCON CTF）並取得決賽權等，凸顯台灣頂尖資安新血活耀程度。